Землян предупредили о надвигающейся угрозе из космоса Журналист Медиавилла: вспышки на Солнце могут разрушить электросеть Земли

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье, заявил испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла в блоге газеты El Pais на YouTube. Он пояснил, что это редкое явление способно разрушить электросеть по всей Земле или нарушить работу спутников и буквально оставить людей без выхода в интернет.

Медиавилла предупредил, что в 2024 году многолетний цикл солнечной активности достигнет своего пика. Аналогичное «событие Кэррингтона» было в 1859 году, тогда геомагнитная буря вывела из строя тысячи километров телеграфных линий — и люди остались без телефонной связи.

Ранее ученые Парижского института астрофизики выяснили, что первыми источниками света во Вселенной стали вспышки карликовых галактик. Согласно их исследованию, ультратусклые галактики производят ионизирующие фотоны, превращающие нейтральный водород в ионизированную плазму во время космической реионизации.

До этого астрономы из Даремского университета в Великобритании обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца. Это самая большая известная науке черная дыра. Исследование проводилось при поддержке Космического агентства Великобритании, Королевского общества, Британского совета по науке и технике и Европейского исследовательского совета.