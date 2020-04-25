Военный спутник Ирана в США назвали «кувыркающейся веб-камерой»

https://static.news.ru/photo/8a8ee0e2-8764-11ea-9b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Hubble/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд заявил, что первый иранский военный спутник «Нур-1» совершенно бесполезен для разведки. Аппарат был выведен на орбиту 22 апреля, его нахождение там подтвердили в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США.

Фактически это кувыркающаяся веб-камера в космосе, маловероятно обеспечивающая разведку, — цитирует генерала РИА Новости.

Рэймонд уточнил, что Иран с помощью спутника намеревался получать фотографии с поверхности Земли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск Ираном на орбиту Земли первого военного спутника состоялся под руководством Корпуса стражей Исламской революции и в честь годовщины создания структуры. По словам командующего КСИР Хосейна Салами, это открывает новую страницу в истории страны. Впрочем, несмотря на оптимизм военачальника, до полноценного присутствия в космосе республике ещё далеко.