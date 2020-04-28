В Роскосмосе рассказали о планах запуска спутников «Канопус-В»-О

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Грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС запустят в июле 2020 года. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Отмечается, что на Байконуре начинаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а», который выведет «Прогресс МС-15» на орбиту. Запуск к МКС запланирован на июль этого года, — цитирует ТАСС сообщение....