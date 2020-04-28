В Роскосмосе рассказали о планах запуска спутников «Канопус-В»-О

https://static.news.ru/photo/748f1dbe-896e-11ea-a499-fa163e074e61_660.jpgСпутник «Канопус-В»Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org
Роскосмос планирует запустить спутники «Канопус-В»-О в 2024 и 2025 годах. Об этом сообщила госкорпорация на сайте госзакупок.
Запуск КА (космического аппарата. — NEWS.ru) «Канопус-В»-О № 1 в 4-м квартале 2024 года, — цитирует ТАСС сообщение.
Отмечается, что второй спутник будет выведен в 1-м квартале 2025 года. Предположительно, аппараты запустят на солнечно-синхронную орбиту с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».
Группировка спутников «Канопус-В» предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
Как писал NEWS.ru, накануне Дня космонавтики основатель SpaceX Илон Макс восхитился талантом российских инженеров и посоветовал перейти на проектирование многоразовых ракет. Чуть позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не уверен в эффективности аппаратов Маска.