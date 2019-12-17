https://static.news.ru/photo/c578dde0-20b0-11ea-aabf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Роскосмос назвал причину переноса пуска ракеты «Союз». По данным ведомства, во время приготовлений к пуску специалисты выявили неполадки в системе управления.

Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления, — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Запуск перенесён на резервную дату. Предположительно, это произойдёт 18 декабря 2019 года в 11:54 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что пуск «Союза» на космодроме Куру во Французской Гвиане отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат». Ракета должна была вывести на орбиту четыре спутника и телескоп CHEOPS.