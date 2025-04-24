В Китае впервые показали, что нашли на «темной» стороне Луны Грунт с обратной стороны Луны впервые показали в Китае

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Китайские ученые впервые продемонстрировали общественности пробы грунта, взятые с обратной стороны Луны, передает РИА Новости. Образцы были представлены в выставочном центре Shanghai World Expo Center в рамках национального Дня космонавтики.

Грунт был собран в бассейне Южный полюс — Эйткен с помощью космического аппарата «Чанъэ-6» в прошлом году, когда специалисты из Китая впервые в мире совершили успешную посадку модуля на обратную сторону Луны и доставили пробы на Землю. Кроме того, на выставке были показаны и образцы, собранные аппаратом «Чанъэ-5» в конце 2020 года.

Ранее первый китайский космонавт Ян Ливэй рассказал, что во время миссии корабля «Шэньчжоу-5» в 2003 году он сильно нервничал, так как слышал странный звук. По его словам, в ходе полета доносился стук, как будто кто-то колотил деревянным молотком по корпусу аппарата. Специалист посмотрел в иллюминатор, но не заметил ничего особенного, из-за чего предположил у себя наличие галлюцинаций.

Кроме того, ученые из Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка рассказали об обнаружении «скопления душ» в космосе. Они уточнили, что с помощью высокоточного оборудования заметили необычные электромагнитные вспышки, повторяющиеся с определенной частотой, которые напоминали молнии.