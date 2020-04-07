Указ Трампа о лунных ресурсах в Роскосмосе назвали агрессивным

https://static.news.ru/photo/0f6ff5c4-7600-11ea-a93d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Агрессивные планы США по фактическому захвату территорий других планет вредят плодотворному международному сотрудничеству. Об этом заявил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев.

Таким образом он ответил на подписание президентом США Дональдом Трампом указа, который закрепляет право Штатов на разработку и добычу ресурсов на Луне и других космических телах.

В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, — все помнят, что из этого вышло, — цитирует РИА Новости Савельева.

Как ранее писал NEWS.ru, указ Трампа отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.