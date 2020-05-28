Учёный назвал ресурс, который США ищут на Луне

https://static.news.ru/photo/5bea40ca-a0ef-11ea-ae20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, осознавая ограниченность земных энергетических ресурсов, заявил, что американские специалисты предпринимают попытки отыскать новые источники энергии на Луне. Такое мнение высказал советник министра природных ресурсов Российской Федерации Владимир Полеванов.

Луна не имеет атмосферы, солнечный ветер создает там вещество, которое ученые Земли обозначили как гелий-3, — отметил эксперт.

По его словам, именно гелий-3 является целью Соединённых Штатов. Одна тонна этого вещества в миллионы раз эффективнее нефти. Несколько десятков тонн этой субстанции могут покрыть энергетические расходы одной страны на целый год, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизации Луны кем бы то ни было, ведь это противоречит нормам международного права.

Как ранее передавал NEWS.ru, Штаты вернутся на Луну спустя почти 50 лет после первой высадки на поверхность спутника Земли в 1969 году, сообщили представители NASA. В ведомстве также отметили, что космос стал «переполняться» из-за частных компаний, поэтому необходимо регулировать освоение околоземного пространства.