https://static.news.ru/photo/d2f11334-e8fc-11e9-89b5-fa163e074e61_660.jpg Снимок Марса, сделанный марсоходом Curiosity. Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Сотрудники Института космических исследований (ИКИ) РАН не нашли в атмосфере Марса следы самого крупного количества метана, который летом обнаружил американский марсоход Curiosity.

По словам специалиста отдела физики планет учреждения Александра Трохимовского, такой результат был получен после анализа данных спектрометра ACS.

Наблюдения на следующих витках (аппарата TGO) тоже ничего не показали, — уточнил он во время 10-го московского международного симпозиума по исследованиям Солнечной системы.

Ранее News.ru писал, что Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса. Он уловил на Красной планете 21 частицу простейшего углеводорода на миллиард, что втрое превышает уровень 2013 года. Гипотетически метан мог появиться из-за микробов, обитающих под поверхностью планеты.