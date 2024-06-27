Ученый предупредил о приближении к Земле «убийцы планет» Ученый Нароенков: приближающийся к Земле астероид не навредит планете

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Днем 27 июня к Земле приблизится астероид, получивший название «убийца планет», заявил в беседе с «360» старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков. По его словам, небесное тело движется к Земле со скоростью порядка 25 км/с, навредить планете он не должен.

В данном случае сегодня астероид пролетает на достаточно далеком расстоянии от Земли. И ничем нам это не грозит и не будет грозить, — уточнил Нароенков.

Ученый обратил внимание на то, что название «убийца планет» космическому объекту дали и растиражировали журналисты. Он добавил, что астрономы не используют такие понятия. Нароенков также предупредил, что к планете приближается другой объект размером в 17 м, но никто не паникует из-за него, так как он слишком маленький.

Ученые мировой научной общественности ранее смогли обучить нейросеть распознавать тела в космосе благодаря 37 тысячам снимков телескопа Hubble, сделанных за 19 лет. С помощью обновленных данных система уже обнаружила более тысячи ранее неизвестных объектов. При этом большая часть их располагается в два-три раза дальше, чем Земля от Солнца.