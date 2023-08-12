Станция «Луна-25» выполнила первую корректировку траектории полета

Фото: АО «НПО Лавочкина»

Станция «Луна-25»

Траектория полета станции «Луна-25», которую запустили к спутнику Земли, была скорректирована, сообщила пресс-служба Роскосмоса. По информации представителей госкорпорации, двигатели станции включились в субботу, 12 августа, в 16:00 мск и проработали 46 секунд.

Сегодня автоматическая станция «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина, провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли, — сказано в пресс-релизе.

Фото: АО «НПО Лавочкина»

Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна достигнуть цели 21 августа. Эксперт также заявлял, что целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли. Еще во времена СССР ученым удалось узнать о наличии на Луне водорода, но его соединения так и не были найдены. Новые исследования позволят понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.