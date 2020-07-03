Стало известно, что будет делать космический турист в открытом космосе

https://static.news.ru/photo/036fdeae-bd92-11ea-92fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первый космический турист, который захочет выйти в открытый космос, сможет увидеть Землю со всех сторон за полтора часа. Именно столько времени занимает у МКС один оборот вокруг планеты.

Поскольку турист не является профессиональным космонавтом, время его пребывания за бортом МКС будет ограничено 90-100 минутами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское представительство компании Space Adventures.

Агентство отмечает, что выход туриста в открытый космос может состояться в 2023 году. Этот срок указан в контракте Space Adventures с ракетно-космической корпорацией «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

Ранее NEWS.ru сообщал, что лётчик-космонавт Сергей Волков прокомментировал информацию о выходе в 2023 году в космос туриста. По его словам, это можно сравнить с шоу «Танцы со звёздами». Профессионалы проводят в открытом космосе от 10 минут до нескольких часов, отметил Волков.