США и Россия создали рабочую группу для ликвидации утечек воздуха на МКС

https://static.news.ru/photo/49658b96-b2e9-11eb-8c2b-96000091f725_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Представитель консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по аэрокосмической безопасности Сьюзен Хелмс объявила о создании американо-российской рабочей группы для поиска причин утечки воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Запись выступления Хелмс на заседании совета имеется в распоряжении РИА Новости.

Рабочая группа, помимо определения причин утечки, ставит своей целью «недопущение её негативных последствий». По словам Хелмс, NASA готовит тензометры (приборы, измеряющие деформацию) к отправке на МКС на космическом грузовике Cargo Dragon в начале июня. Приборы установят в промежуточной камере модуля «Звезда» для определения причин утечки.

Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности. И в настоящее время, предполагая, что [скорость] утечки останется стабильной и ситуация не ухудшится, риск для экипажа считается минимальным, — отметила Хелмс.

В октябре 2020 года экипаж МКС обнаружил трещину в промежуточной камере модуля «Звезда», в марте 2021 года брешь заделали. Позже стало известно о наличии ещё одной трещины, её также устранили в марте. Однако утечка воздуха не прекратилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.

Ранее стало известно, что космонавты из 65-й экспедиции на МКС намерены провести на орбите 45 научных экспериментов и целевых работ.