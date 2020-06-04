Спутники РФ стали мониторить запуски в США баллистических ракет

https://static.news.ru/photo/1cdd2948-a62a-11ea-82c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Запуск в конце мая 2020 года на орбиту Земли четвёртого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Единая космическая система (ЕКС) «Купол» теперь может отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории США.

Аппараты уже выполняют свою задачу в полном объёме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что спутники используют для наблюдений инфракрасные приборы нового поколения. Они не только фиксируют траектории полёта ракет, но и прогнозируют зоны их возможного падения.

Полностью «Купол» будет сформирован, когда на орбите окажется девять аппаратов «Тундра».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ и предприятие Роскосмоса Центр Хруничева заключили соглашение на серийное производство ракеты-носителя «Ангара». Согласно первому контракту, военное ведомство получит четыре носителя. Заказаны тяжёлые ракеты модификации «Ангара-А5». На 2020 год запланирован второй испытательный пуск носителя.