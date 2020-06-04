Спутники РФ стали мониторить запуски в США баллистических ракет

Запуск в конце мая 2020 года на орбиту Земли четвёртого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Единая космическая система (ЕКС) «Купол» теперь может отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории США.
Аппараты уже выполняют свою задачу в полном объёме,
Полностью «Купол» будет сформирован, когда на орбите окажется девять аппаратов «Тундра».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ и предприятие Роскосмоса Центр Хруничева заключили соглашение на серийное производство ракеты-носителя «Ангара». Согласно первому контракту, военное ведомство получит четыре носителя. Заказаны тяжёлые ракеты модификации «Ангара-А5». На 2020 год запланирован второй испытательный пуск носителя.
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