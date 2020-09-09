SpaceX приобрела российское ПО для проведения видеоконференций

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX приобрела российское программное оборудование для видеоконференций. Оно используется для трансляций и вебинаров в удалённом режиме.
О совершённой сделке рассказал представитель компании-разработчика TrueConf Дмитрий Одинцов. По его словам, SpaceX начала использовать софт в 2020 году, став одним из крупнейших зарубежных клиентов компании из РФ.
Он пояснил, что программа рассчитана как на использование в корпоративной студии видеосвязи, так и в домашних условиях сотрудниками корпорации.
У них есть студия, где всё это внедрено дополнительно, возможность спикерам быть дома и дополнительно в корпоративных студиях видеосвязи, — цитирует Одинцова ПРАЙМ.
В России разработку отечественной компании уже используют Роскосмос, Центр управления полётами и ряд других организаций. Среди прочего она применяется для удалённого обучения космонавтов.
Ранее, как писал NEWS.ru, SpaceX провела очередные лётные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для полётов к Марсу.