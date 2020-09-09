SpaceX приобрела российское ПО для проведения видеоконференций

https://static.news.ru/photo/2c3a791e-f287-11ea-99c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX приобрела российское программное оборудование для видеоконференций. Оно используется для трансляций и вебинаров в удалённом режиме.

О совершённой сделке рассказал представитель компании-разработчика TrueConf Дмитрий Одинцов. По его словам, SpaceX начала использовать софт в 2020 году, став одним из крупнейших зарубежных клиентов компании из РФ.

Он пояснил, что программа рассчитана как на использование в корпоративной студии видеосвязи, так и в домашних условиях сотрудниками корпорации.

У них есть студия, где всё это внедрено дополнительно, возможность спикерам быть дома и дополнительно в корпоративных студиях видеосвязи, — цитирует Одинцова ПРАЙМ.

В России разработку отечественной компании уже используют Роскосмос, Центр управления полётами и ряд других организаций. Среди прочего она применяется для удалённого обучения космонавтов.

Ранее, как писал NEWS.ru, SpaceX провела очередные лётные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для полётов к Марсу.