https://static.news.ru/photo/22acfde8-c91d-11e9-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/elonmusk

Компания SpaceX провела успешное второе испытание аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship, который, как планируется, отправится на Марс.

Испытание прошло в Бока-Ника в американском Техасе, аппарат вертикально поднялся в воздух и так же плавно опустился на землю. По замыслу, высота подъёма должна была составить 200 метров, но федеральное управление гражданской авиацией США дало добро только на высоту 150 метров.

Этот тест стал заключительным на данном этапе разработки будущего корабля.

Как писал News.ru ранее, Дмитрий Рогозин заявил, что появление на рынке компании SpaceX Илона Маска стало вызовом для Роскосмоса. Российской корпорации пришлось принять вызов и начать разработку новых ракет.