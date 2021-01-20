Система кондиционирования воздуха отключилась на МКС

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На Международной космической станции отключилась одна из двух российских систем кондиционирования воздуха. Об этом рассказал специалистам Центра управления полётами российский космонавт Сергей Рыжиков.

В 09:20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (система кондиционирования воздуха. — NEWS.ru), — заявил Рыжиков.

Трансляцию переговоров экипажа МКС ведёт NASA. Две системы кондиционирования находятся в российском модуле «Звезда». Они дублируют друг друга.

На Международной космической станции работают американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер, японец Соити Ногути, а также российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков.

Ранее глава полётов российского сегмента МКС Владимир Соловьёв рассказал, что ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает вопросов. Сообщалось, что россиянам пришлось воспользоваться питанием астронавтов NASA из-за переноса запуска грузовика «Прогресс МС-16». Роскосмос обратился к NASA с просьбой доставить запасы российских продуктов на корабле США, но было предложено использовать запасы американской еды.

Соловьёв подчеркнул, что у членов экипажа есть возможность обмениваться продуктами в зависимости от предпочтений каждого, поэтому свой рацион космонавты регулируют самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, устранение возникшей на МКС трещины может усилить напряжённость металла в других частях корпуса. Для ремонта, вероятно, придётся использовать сварку, самостоятельно решить проблему с трещиной космонавты не могут, а игнорировать дефект нельзя, считает руководитель научно-производственного центра «Технологии космического материаловедения» Томского политехнического университета (ТПУ) Василий Фёдоров.