Россия завершит испытания станции «Луна-25» летом 2021 года

https://static.news.ru/photo/4b8152cc-be82-11ea-8af3-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Изготовление и испытания лётно-космического аппарата «Луна-25», который планируется отправить на орбиту, завершатся летом 2021 года.

По данным пресс-службы НПО им. С. А. Лавочкина, испытания начнутся в первом квартале будущего года. В настоящее время опытно-конструкторская работа «Луна-Глоб», в рамках которой разрабатывается автоматическая станция, находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий.

Отправить на спутник Земли «Луну-25» Роскосмос планирует в октябре 20201 года. Станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на Луне, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, намеченная дата пуска «Луны-25» — 1 октября 2021 года, запасная — 31 октября того же года. Посадку планируется совершить в окрестностях южного полюса спутника Земли — либо у кратера Богуславского, либо у кратера Манцини. Затем аппарат исследует свойства и состав грунта, исследует полярную экзосферу. Ранее посадок в районе полюса на Луне не было, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году. Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов.