Российские учёные уточнят, есть ли признаки жизни на Венере

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Учёные из РФ перепроверят сенсационное заявление заграничных коллег о найденных в атмосфере Венеры признаках жизни — фосфинов, так как, вероятно, в открытии содержатся некорректные данные, рассказала заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.

В середине октября 2020 года исследователи из Южной Америки нашли на планете простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Ранее там обнаружили фосфин. Элемент был найден с помощью Атакамской большой антенной решётки. Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц. Сигнал был наиболее выраженным рядом с экватором, в районе полюсов его не наблюдалось.

В сентябре учёные из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках планеты газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

Мы тоже начинаем перепроверять, чтобы понять, что там. Потому что полоса (фосфина. — NEWS.ru) совпадает с SO2. И с нашей точки зрения, в этой области очень резкий градиент SO2, они взяли малое содержание SO2. Мы пытаемся проверить, если добавить SO2, то сколько его нужно, чтобы полностью заменить полосу. Все сейчас говорят, что они мало брали SO2, — цитирует Засову РИА Новости.

Она отметила, что в разных частях атмосферы Венеры концентрация сернистого газа разная и если позволить себе брать серьёзные допуски по высоте, где нашли следы фосфина, то нужно ещё раз проверить, не является ли это признаком большого количества SO2. По её словам, также необходимо внимательно проанализировать вероятность небиологической природы фосфина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская программа исследования Венеры, которая включает в себя три миссии начиная с 2029 года, может быть дополнена срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере, сообщил представитель НПО имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса). Миссия будет направлена на поиск источника фосфинов, которые были обнаружены в атмосфере Венеры в сентябре 2020 года.