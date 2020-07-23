Роскосмос установил новый рекорд по времени полёта к МКС

https://static.news.ru/photo/952858a4-cd18-11ea-ae19-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к Международной космической станции (МКС), долетев до неё за 3 часа 18 минут и 31 секунду.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей госкорпорации, предыдущий рекорд составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд.

Он стал пятым кораблем, который долетел до станции менее чем за четыре часа, — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что полёт прошёл по сверхбыстрой двухвитковой схеме. В будущем эту схему намерены применять на пилотируемых кораблях «Союз». Сейчас они летают по быстрой шестичасовой (четырёхвитковой) схеме.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Как сообщал NEWS.ru, 31 мая с МКС состыковался Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Прямую трансляцию полёта NASA проводило на своём сайте. На борту находились астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. После успешного полёта Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём. По его словам, успешный запуск Crew Dragon — это «первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу». Отстыковка корабля от МКС намечена на 1 августа, а приводнение экипажа — на 2 августа.