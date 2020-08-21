Роскосмос: после утечки давление в модулях РФ на МКС остаётся нормальным

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В российском сегменте Международной космической станции (МКС) давление по-прежнему нормальное, несмотря на утечку воздуха на МКС, обнаруженную 20 августа.

Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». По её данным, сейчас закрыты все люки российских модулей: модуля МИМ-1, модуля СО-1 и пристыкованного к нему транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15».

Согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остаётся нормальным, — передаёт ТАСС сообщение Роскосмоса.

В данный момент на станции ведутся плановые работы по определению утечки воздуха относительно среднестатистической штатной за сутки. Все действия сотрудников МКС были заранее согласованы с международными партнёрами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экипаж МКС перейдёт на три дня в модуль «Звезда» для контроля за давлением воздуха в модулях американского сегмента после утечки воздуха. Её зафиксировало оборудование, установленное на российском сегменте станции. Возможной причиной называется попадание микрометеорита.