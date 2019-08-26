https://static.news.ru/photo/667f22ac-c879-11e9-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роскосмос объявил тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемой миссии на Луну. Исполнителю предстоит сформулировать программу исследования и освоения спутника Земли.

Сумма предполагаемого контакта составляет 373,4 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Объектом закупки являются прикладные исследования, которые позволят, в том числе, обеспечить безопасное пребывание космонавтов на поверхности Луны.

Исполнителю также предстоит проанализировать новые технологии, которые можно будет использовать человеку на Луне. Назвать варианты использования роботов и способы взаимодействия их с космонавтами. Также исполнитель должен предложить варианты электроснабжения лунной базы и способы использования на Луне 3D-печати.

Ранее News.ru сообщал, что генеральный директор — главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что следующее поколение российских скафандров можно будет использовать во время высадки на лунную поверхность. Жёсткую часть скафандра «Орлан» предполагается сделать короче, чтобы добавить ему подвижности, а штанины с шарнирами для передвижения по поверхности спутника Земли планируется разработать в будущем.