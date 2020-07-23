Рогозин сообщил, что Россия и Китай собираются вместе осваивать Луну

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Грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к Международной космической станции (МКС), долетев до неё за 3 часа 18 минут и 31 секунду.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей госкорпорации, предыдущий рекорд составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд. Он стал пятым кораблем, который долетел до станции менее чем за...