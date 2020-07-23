Рогозин сообщил, что Россия и Китай собираются вместе осваивать Луну

Строить научную базу на естественном спутнике Земли и вести его освоение Российская Федерация, скорее всего, будет вместе с КНР. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Недавно мы с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянем договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем — Россия и Китай, — сказал Рогозин на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».
Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году. Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов.
Как писал NEWS.ru, Россия завершит испытания станции «Луна-25» летом 2021 года.
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