Рогозин объяснил необходимость для РФ иметь противоспутниковое оружие

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Пуск ракеты-носителя «Протон-М» был перенесён на шесть дней и состоится 12 декабря, сообщило РИА Новости в Роскосмосе. Передвинуть дату старта было решено после выявления замечаний к разгонному блоку «Бриз-М». Ракета должна вывести в космос спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» отложен на 12 декабря, — говорится в сообщении. Изначально запуск тяжёлой ракеты «Протон» должен был состояться...