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Космос

Рогозин объяснил необходимость для РФ иметь противоспутниковое оружие

00:22, 21 ноября 2021
Рогозин объяснил необходимость для РФ иметь противоспутниковое оружие Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/Global Look Press
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Глава Росксомоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в современных условиях должна обладать противоспутниковым оружием. Комментируя ситуацию со сбитым в рамках испытаний Минобороны РФ старым спутником, он отметил в эфире передачи «Соловьёв LIVE», что будущие войны начнутся в космосе.

Понимая, что современные войны будут неконтактные, будущие войны начнутся с космоса, мы должны защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия — это очевидная вещь, которой мы должны обладать, — пояснил Рогозин.

Он назвал милитаризацию космоса темой, которая не может не беспокоить Россию.

Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия, — подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее стало известно, что Россия 15 ноября испытала систему космической обороны «Нудоль», предполагает военный эксперт Дмитрий Корнев. В этот день Минобороны доложило, что специальная ракета уничтожила старый советский спутник, который находился на земной орбите. Проект «Нудоль» находится в разработке НПО «Алмаз» более 10 лет.

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