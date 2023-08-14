Раскрыты детали полета станции «Луна-25» Роскосмос: станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории

Фото: «Роскосмос»

Станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во время перелёта к Луне, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Двигательная установка станции проработала 24,3 секунды. Все системы «Луны-25» работают штатно, связь со станцией устанавливается, отметили в госкорпорации.

«Луна-25» второй раз скорректировала траекторию перелета к естественному спутнику Земли. Сегодня автоматическая станция провела вторую коррекцию траектории перелета к Луне. Двигательная установка станции включилась в 06:40 мск и проработала 24,3 секунды, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что научные приборы станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли, провели первые измерения, команда проекта приступила к их обработке.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна достигнуть цели 21 августа.