Эксперт назвал избыточной ракетно-космическую промышленность Украины

Экономические показатели украинских предприятий ракетно-космической промышленности из года в год становятся все хуже из-за нехватки инвестиций и отсутствия спроса на продукцию. Об этом заявил Defense Express бывший глава государственного космического агентства Украины (ГКАУ) и директор частной компании Kurs Orbital Владимир Усов.

По его словам, во времена СССР днепровские конструкторское бюро (КБ) «Южное» и завод «Южмаш», а также харьковские «Коммунар» и «Хартрон» занимались созданием баллистических ракет. После окончания «холодной войны» они стали избыточными для экономики маленькой страны. В частности, в КБ работают по пять тысяч человек, но там почти ничего не делается для космоса.

Потому что КБ «Южное» и «Южмаш» создавались в СССР под конкретные задачи — способствовать уничтожению США. На это бросались огромные ресурсы, которые позволяли изготавливать в год более сотни ракет. Для понимания, сегодня это весь объём космических запусков в мире, — признал Усов.

По его мнению, украинские предприятия ракетно-космической промышленности должны быть модернизированы и реструктурированы под реалии международного рынка. В частности, ориентироваться на лунную программу NASA и создание своих спутников.

В настоящее время украинская ракетно-космическая промышленность «держится» на нескольких международных проектах (сотрудничестве с США по ракетам Antаres и с ЕС по носителям Vеga), которые в текущем десятилетии будут свёрнуты.

Ранее сообщалось, что ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины «Южмаш» потеряло 206 млн гривен (531 млн рублей) после разрыва контрактов с Россией. Убытки появились, когда из-за политических разногласий был остановлен проект создания ракет «Зенит» в рамках международного проекта «Морской старт».