Космос

«Ракета Победы» стартовала с Байконура

05:28, 25 апреля 2020
Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовала с космодрома Байконур. Запуск осуществлён 25 апреля в 04.51 мск.

Корабль «Прогресс МС-14», который доставит грузы для Международной космической станции (МКС), отделился от неё в 05.00 мск и вышел на околоземную орбиту, сообщает РИА Новости.

«Грузовик» должен состыковаться с модулем «Звезда» российского сегмента МКС в 08.12 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корпус ракеты украсили соответствующей символикой — логотипом годовщины, а также изображением георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.

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