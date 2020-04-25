«Ракета Победы» стартовала с Байконура

https://static.news.ru/photo/9a551e42-869c-11ea-a47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовала с космодрома Байконур. Запуск осуществлён 25 апреля в 04.51 мск.

Корабль «Прогресс МС-14», который доставит грузы для Международной космической станции (МКС), отделился от неё в 05.00 мск и вышел на околоземную орбиту, сообщает РИА Новости.

«Грузовик» должен состыковаться с модулем «Звезда» российского сегмента МКС в 08.12 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Корпус ракеты украсили соответствующей символикой — логотипом годовщины, а также изображением георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.