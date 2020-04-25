«Прогресс МС-14» успешно пристыковался к МКС

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Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС и доставил на станцию более двух тонн грузов. Корабль стартовал 25 апреля утром с космодрома Байконур, до МКС он долетел по сверхкороткой двухвитковой схеме.

«Прогрессу» понадобилось три часа 20 минут, чтобы достичь цели. на его борту — продукты питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности. Также корабль доставил на борт МКС оборудование для бортовых систем и аппаратуру для проведения экспериментов, сообщает РИА Новости.

На «Прогрессе» имеются 650 кг топлива для дозаправки станции, 46 кг воздуха и кислорода, питьевая вода. В числе грузов для космонавтов — грейпфруты и апельсины, колбаски пиколини со вкусом пиццы, которые космонавтам надо будет съесть за пять дней.

На борту «грузовика» имеется символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями участников: своеобразный «Бессмертный полк».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовала с космодрома Байконур. Запуск осуществлён 25 апреля в 04:51 мск. «Грузовик» должен был состыковаться с модулем «Звезда» российского сегмента МКС в 08:12 мск.