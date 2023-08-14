Появились первые фото с автоматической станции «Луна-25» РАН опубликовала первые фото с автоматической станции «Луна-25»

Фото: iki.cosmos.ru

Автоматическая станция «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» сделала и передала первые снимки из космоса, сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН. На фото можно увидеть элементы корпуса аппарата, Землю, а также Луну, которая является конечной целью станции.

Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики. На этих снимках видны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли, от которой мы уже навсегда улетели, и на фоне Луны, к которой мы уже совсем скоро прилетим, — сказано в пресс-релизе.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна достигнуть цели 21 августа. Эксперт также заявлял, что целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли. Еще во времена СССР ученым удалось узнать о наличии на Луне водорода, но его соединения так и не были найдены. Новые исследования позволят понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.