Орбиту МКС поднимут на 800 метров

https://static.news.ru/photo/df69a716-ec34-11ea-8a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

10 сентября состоится коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) — её средняя высота увеличится на 800 метров.

Об этом говорится в сообщении российской госкорпорации «Роскосмос». Согласно ему, коррекция орбиты необходима для формирования баллистических условий перед запуском космического транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17».

На 10 сентября запланирована очередная коррекция орбиты МКС, — сообщили в «Роскосмосе».

По данным корпорации, маневр планируется осуществить с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14», который сейчас пристыкован к станции. Их включат в 23:32 мск 10 сентября на 225,1 секунды. Средняя обита станции увеличится на 800 метров и составит порядка 419,6 км над Землей, передаёт ТАСС.

Это не первый подъём орбиты МКС. В конце июля 2020 года её высота была увеличена на 1,1 км.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российских космонавтов начали готовить к рекордному полёту к Международной космической станции. Достичь её корабль будет должен всего за три часа.