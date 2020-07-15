Новейший российский спутник-инспектор прошёл испытания на орбите Земли

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Министерство обороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор. С его помощью был обследован другой отечественный аппарат.

Осмотр происходил с близкого расстояния с использованием специализированной аппаратуры космического аппарата, отметили в ведомстве. Там уточнили, что в результате была получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта. Она поступила на наземные средства управления.

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников.

В оборонном ведомстве не уточнили, о каком именно аппарате идёт речь. Однако известно, что на орбите работает целая группировка таких агрегатов. При этом министерство регулярно сообщает об испытании новейших космических разработок.

Примечательно, что помимо мирных задач спутники-инспекторы могут быть задействованы в военных целях — для воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника и получения информации с них. Однако официальная информация об этом отсутствует.

Тем не менее, в начале 2020 года спецслужбы США были обеспокоены маневрированием и приближением к американским разведывательным аппаратам российских спутников-инспекторов. Расстояние между ними сокращалось до 150-160 километров. Тем не менее, Соединённые Штаты заявили, что сумели уклониться от контакта.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон по дипломатическим каналам тогда выразил Москве свою озабоченность. Американские эксперты полагали, что сближение могло свидетельствовать о попытках считать с бортовой аппаратуры американского спутника-шпиона передаваемую информацию, либо вовсе заглушить его сигнал.