https://static.news.ru/photo/1edf3094-4c73-11ea-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Власти США обеспокоены манёврами двух российских спутников, которые «преследуют» американский разведывательный космический аппарат. Об этом заявил генерал ВВС Джон Рэймонд, в январе 2020 года ставший командующим американскими космическими силами.

По его словам, в ходе «преследования» расстояние между спутниками двух стран порой сокращается всего до 160 км, сообщает TIME.

Издание отмечает, что речь идёт об американском аппарате USA-245, известном под названием KH-11, а также о российском «Космосе-2542». Он был запущен в ноябре 2019 года, позже от него отделился малый спутник-инспектор.

Генерал считает, что подобные манёвры могут привести к опасной ситуации в космосе. Рэймонд добавил, что Вашингтон по дипломатическим каналам уже выразил Москве свою озабоченность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны Запада подвержены опасности в космосе, так как неподалёку от их спутников маневрируют российские и китайские космические аппараты. Об этом заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата. По его мнению, Россия использует для слежки за разведывательным спутником Соединённых Штатов спутник меньшего размера, который буквально преследует американский аппарат.