Назван день, когда в небе можно будет наблюдать 50 метеоров в час

https://static.news.ru/photo/274dd644-89f5-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Метеорный поток Майские Аквариды, порожденный кометой Галлея, можно наблюдать с 19 апреля по 28 мая. Наиболее красочным небо будет в ночь на 5 число, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Максимум действия Майских Акварид наступит 5 мая 2020 года в 21:30 по московскому времени. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 50 метеоров в час, — говорится в сообщении.

Как уточняется, наблюдать метеоры Майских Акварид лучше всего в предрассветные часы — с 2:00 до 4:00 по московскому времени вдали от городских огней.

Ранее NEWS.ru писал, что приближающийся к Земле крупный астероид можно будет рассмотреть в бинокль 29 апреля. Он будет виден как слабая светящаяся точка, движущаяся по ночному небу. В реальности его размер составляет от 1,8 до 4,1 км.