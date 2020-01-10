https://static.news.ru/photo/39e6fc00-33a0-11ea-8a72-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Специалисты американского космического агентства NASA обнаружили планету в зоне с потенциально благоприятными условиями для жизни людей. Её назвали TOI 700 d. Она на 20% больше Земли.

Планета находится в системе TOI 700. Там есть ещё две планеты.

Учёные наблюдали за TOI 700 d в течение года. Они не разу не зафиксировали на ней никаких вспышек.

Как писал NEWS.ru, NASA рассказало о приближении к Земле астероида-убийцы JF1. Столкновение может произойти 6 мая 2022 года, однако его вероятность не превышает 0,026%. Масса астероида равна самой большой египетской пирамиде. Сила его удара будет эквивалентна 230 килотоннам в тротиловом эквиваленте, что больше взрыва Хиросимы в 15 раз,