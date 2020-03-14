https://static.news.ru/photo/4cc46ca6-65da-11ea-b3ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Создание окололунной пилотируемой станции Gateway перенесли на более поздний срок. Изначально NASA собиралось построить космический объект в 2024 году. США вместе с другими государствами планировали высадить астронавтов на спутник Земли в 2028-м, рассказал замглавы NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро.

С точки зрения физики, я могу вам гарантировать, что она (Gateway. — NEWS.ru) нам не нужна для этого запуска (высадки на Луне в 2024 году. — NEWS.ru), — цитирует его портал spacenews.com.

Накануне Россия и Китай создали рабочую группу для обсуждения возможности взаимодействия при создании баз на Луне. Это может быть одна база или несколько рядом расположенных. Одной из тем переговоров стала отправка на спутник Земли посадочных аппаратов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов рассказал: NASA предлагает размещать совместную американо-российскую окололунную станцию на гало-орбите, с чем не согласны россияне. Стороны разошлись во мнениях относительно оптимальной орбиты для будущей станции.