NASA: к Земле приближаются 30 тысяч опасных астероидов

Фото: ESA/via Globallookpress.com

В NASA сообщили, что число сближающихся с Землей астероидов превысило отметку в 30 тысяч. Все они отслеживаются Координационным центром Европейского Космического Агентства по околоземным объектам (NEOCC) и Центром NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS).

По информации ученых, все эти космические объекты представляют потенциальную опасность для Земли, столкновение с ними грозит планете глобальной катастрофой. Астероиды находятся на расстоянии порядка 45 млн километров от орбитального пути Земли, при этом из 400 вновь обнаруженых объектов 50 имеют ширину более 140 метров. Небесное тело подобного размера способно уничтожить целый город. Кроме того, один из астероидов имеет ширину более одного километра.

Ранее руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сообщил, что американский космический зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) впервые в истории успешно изменил орбиту малого астероида Диморфос, столкнувшись с ним 27 сентября. NASA протестировало технологию защиты Земли от потенциальной опасности в виде астероидов и комет, совершив контролируемый таран. Столкновение произошло на скорости 6,5 километра в секунду. В результате связь с зондом была потеряна.