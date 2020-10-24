16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

На МКС продолжается утечка воздуха

15:10, 24 октября 2020 12
Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Экипаж Международной комической станции доложил, что на МКС, несмотря на заклейку трещины, продолжается утечка воздуха.

В ночь на 24 октября космонавты закрыли люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где происходит потеря воздуха. Таким образом они проводят контроль давления.

Утром 24 октября российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил на Землю, что за 13 часов давление упало с 732 до 685 мм ртутного столба. Это значит, что скорость утечки составляет примерно 4 мм в час, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 21 октября на борту МКС в третий раз за неделю отказала российская система «Электрон-ВМ», которая предназначена для доставки кислорода. Днём ранее в Роскосмосе заявляли, что все системы на МКС работают в штатном режиме после поломок. Эта система уже ломалась 14 и 19 октября.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована год назад. Для поиска места утечки были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности, и четыре дня экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки так и не нашли. В сентябре темп потери воздуха увеличился до 1,4 кг в сутки, экипажу вновь потребовалась изоляция.

Как сообщалось, в результате космонавты сумели обнаружить утечку в российском сегменте станции с помощью пакетика чая. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух. После того как они установили заплатку на трещину на МКС, давление внутри станции всё равно продолжает падать, однако темп утечки воздуха снизился.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео