На МКС продолжается утечка воздуха

https://static.news.ru/photo/5b0c8294-15f2-11eb-9598-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Экипаж Международной комической станции доложил, что на МКС, несмотря на заклейку трещины, продолжается утечка воздуха.

В ночь на 24 октября космонавты закрыли люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где происходит потеря воздуха. Таким образом они проводят контроль давления.

Утром 24 октября российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил на Землю, что за 13 часов давление упало с 732 до 685 мм ртутного столба. Это значит, что скорость утечки составляет примерно 4 мм в час, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 21 октября на борту МКС в третий раз за неделю отказала российская система «Электрон-ВМ», которая предназначена для доставки кислорода. Днём ранее в Роскосмосе заявляли, что все системы на МКС работают в штатном режиме после поломок. Эта система уже ломалась 14 и 19 октября.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована год назад. Для поиска места утечки были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности, и четыре дня экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки так и не нашли. В сентябре темп потери воздуха увеличился до 1,4 кг в сутки, экипажу вновь потребовалась изоляция.

Как сообщалось, в результате космонавты сумели обнаружить утечку в российском сегменте станции с помощью пакетика чая. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух. После того как они установили заплатку на трещину на МКС, давление внутри станции всё равно продолжает падать, однако темп утечки воздуха снизился.