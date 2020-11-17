Космонавты заклеили трещину в российском модуле МКС новой заплаткой

https://static.news.ru/photo/a2e07fe0-28f7-11eb-9241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские космонавты, которые находятся на Международной космической станции, установили новую заплатку на трещину в промежуточной камере модуля «Звезда».

Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле «Звезда», — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации подчеркнули, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы. Там добавили, что на основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить.

Ранее стало известно, что экипаж Международной космической станции заделывает трещину в российском модуле «Звезда», из-за которой происходит утечка воздуха. Космонавт Сергей Рыжиков нашёл заплатку в виде гибкого диска из резины и алюминиевой фольги. Он также снял временную каптоновую ленту с трещины и обезжирил поверхность спиртовой салфеткой.

Утечку заметили ещё год назад, и для того чтобы обнаружить причину, космонавты закрыли все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня находились в российском модуле. При этом место утечки тогда так и не нашли. Проблему помог обнаружить чайный пакетик. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух. После того как они установили заплатку на трещину на МКС, давление внутри станции всё равно продолжает падать, однако темп утечки воздуха снизился.

Как рассказал глава полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв, толщина трещины в переходной камере модуля «Звезда» равна примерно толщине волоса. Он отметил, что сотрудники ЦНИИмаш и Центра Хруничева пытаются выяснить причину ЧП на орбите и разрабатывают способ полностью устранить трещину, писал NEWS.ru.