Космонавт Петелин рассказал, почему отложили его полёт в космос

Космонавт Дмитрий Петелин рассказал , что надеется отправиться в космос в этом году. В 2021 году его полёт на МКС был отложен из-за съёмок на борту орбитальной станции российского фильма «Вызов». Как заметил космонавт в беседе с «КП-Новосибирск», в среднем полёт в космос ждут по девять лет. Сам Петелин готовится к полёту уже почти 10 лет.

Я подбивал статистику за весь период подготовки космонавта. Порядка девяти лет — средний период ожидания полёта в космос. В основном подготовка к первому полёту занимает 8–10 лет, иногда и 12 лет. Подготовить космонавта полноценно можно за четыре-пять лет. Но есть другие факторы. Один из них — очередь в космос, твои персональные качества, — сказал Петелин.

По его словам, так получилось, что набор в его отряд состоялся близко к предыдущим двум наборам, поэтому подготовка затянулась во времени. Из его набора Пётр Дубров уже слетал в космос, следующим будет Сергей Корсаков. Петелин надеется полететь в этом году.

Как отметил космонавт, в 2021 году он не смог полететь на МКС, поскольку на станцию был отправлен кинематографический экипаж фильма «Вызов», а он был в качестве резерва.

В космос полетим обязательно, но в своё время, — подчеркнул космонавт.

Как сообщалось, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко 5 октября прибыли на Международную космическую станцию. Киноэкипаж снял на орбите кадры для фильма «Вызов», рассказывающего о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.