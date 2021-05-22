Китай напугал США роботизированной рукой в космосе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти США опасаются, что КНР может использовать в военных целях роботизированную руку-манипулятор, которую установят на основном модуле китайской орбитальной станции. Об этом пишет South China Morning Post.

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) несколько дней назад показала видеоролик, в котором демонстрировалась 10-метровая роботизированная рука, способная поднимать объекты весом до 20 тонн. Она состоит из семи суставов, оснащена концевыми эффекторами и системой видеонаблюдения. В Китае собираются установить руку на модуле «Тяьнхэ» третьей национальной орбитальной станции, которую развернут в 2022 году. Командующий американскими Космическими силами Джеймс Дикинсон, комментируя презентацию CASC на слушаниях в Конгрессе, заявил , что разработанный китайскими специалистами манипулятор может стать угрозой для США в космосе. По мнению военного, с помощью роботизированной руки Пекин сможет сбивать американские космические объекты, в частности, спутники GPS. Это, в свою очередь, сделает уязвимыми авианосцы, самолёты, танки и ракетные системы.

Китай уже запускал в космос аппараты со схожими технологиями. В ноябре 2016 года на орбиту отправился спутник «Шицзянь-17», оснащённый рукой-манипулятором для сбора космического мусора. Специалисты Вашингтонского аналитического центра стратегических и международных исследований утверждают, что за пять лет «Шицзянь-17» совершил несколько «необычных манёвров» и изменил свое положение по отношению к спутникам других стран.

В ночь на 15 мая Китай впервые за свою историю осуществил посадку зонда «Тяньвэнь-1» на Марсе. От зонда отстыковался марсоход «Чжужун», который займётся изучением грунта, ионосферы и климата. Предполагается, что миссия продлится 92 дня. Ранее также стало известно, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.