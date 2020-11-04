Воздух с МКС утекает через трещину толщиной с волос

https://static.news.ru/photo/f18e51c8-1e78-11eb-95eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Толщина трещины в переходной камере модуля «Звезда» на Международной космической станции равна примерно толщине волоса, рассказал глава полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Трещина толщиной с волос, поэтому факт утечки фиксировался только очень чувствительными приборами, — цитирует эксперта журнал «Русский космос».

Он отметил, что сотрудники ЦНИИмаш и Центра Хруничева пытаются выяснить причину ЧП на орбите и разрабатывают способ полностью устранить трещину.

В декабре мы, возможно, доставим на МКС азот (для пополнения атмосферы. — NEWS.ru) и средства для окончательной герметизации, — резюмировал Соловьёв.

Азот чаще всего доставляют на МКС на грузовых «Прогрессах». Старт «Прогресса МС-16» был запланирован на декабрь 2020 года. Но в октябре Роскосмос сообщил, что запуск перенесён на 2021 год из-за необходимости дополнительной диагностики.

Люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где зафиксирована потеря воздуха, космонавты закрыли в ночь на 24 октября. Так они проводят контроль давления. Утечку заметили ещё год назад, и для того чтобы обнаружить причину, космонавты закрыли все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня находились в российском модуле. При этом место утечки тогда так и не нашли.

Проблему помог обнаружить чайный пакетик. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух. После того как они установили заплатку на трещину на МКС, давление внутри станции всё равно продолжает падать, однако темп утечки воздуха снизился.

Ранее NEWS.ru сообщал, что межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-18». В него войдут три космонавта, все они — россияне, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».