Герой СССР: астронавты NASA удивились советскому «космическому туалету»

https://static.news.ru/photo/816cd2e8-c824-11ea-a363-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джанибеков Фото: Виктор Савиных/ТАСС

Советский «космический туалет» вызвал настоящий шок у астронавтов NASA, рассказал дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков в ходе своего выступления в Музее космонавтики в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к годовщине стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон».

Так, Джанибеков входил в состав делегации, работавшей в Хьюстоне над организацией полёта.

Ассенизационная установка нашего корабля вызвала шок у астронавтов, на нашем корабле. Элементарно: дырочка, пи-пи через клапан. У Филипченко (член дублирующего экипажа. — NEWS.ru) спрашивают: какой размер выходного устройства? Он пишет: «XXXL». Дамы выстраиваются в очередь за автографом к Анатолию Васильевичу. (Алексей. — NEWS.ru) Леонов в стороне отдыхает, — отметил Джанибеков, слова которого приводит РИА Новости.

Как уточняется, в то время астронавты «Аполлонов» предпочитали использовать специальные пакеты, которые в качестве запасного средства имеются на МКС и сегодня. В кораблях СССР, начиная с полёта Юрия Гагарина, были установлены туалеты.

Это меня удивляет. Соединённые штаты... — подчеркнул Джанибеков.

В настоящее время на американском сегменте МКС установлен санузел российского производства. В новых кораблях США ставят национальные американские устройства.

Ранее NEWS.ru писал, что готовность к запуску аппаратуры, установленной на первой в истории России посадочной станции «Луна-25», планируется проверить с помощью техники из США и Европы.