Экипаж МКС проведёт совместный ужин в честь Дня космонавтики

Российский космонавт Олег Скрипочка рассказал о праздновании Дня космонавтики на МКС. По его словам, экипаж станции проведёт совместный ужин.
На мероприятии будут присутствовать астронавты из РФ и США,
Сегодня вечером у нас будет совместный ужин. Правда, не очень длинный, потому что у нас идёт подготовка к спуску, — добавил Скрипочка.
Он добавил, что космонавты уже поздравили друг друга. Праздник в этом году участники экспедиций встречают «ударным трудом», так как суббота и воскресенье у них рабочие.
Ранее президент Путин, поздравляя экипаж МКС с наступающим Днём космонавтики, заверил в поддержке пилотируемой космонавтики российскими властями и выразил надежду на развитие космической активности совместно с иностранными партнёрами.
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