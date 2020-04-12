Экипаж МКС проведёт совместный ужин в честь Дня космонавтики

https://static.news.ru/photo/314e5a50-7cc2-11ea-8db2-fa163e074e61_660.jpg Олег Скрипочка Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российский космонавт Олег Скрипочка рассказал о праздновании Дня космонавтики на МКС. По его словам, экипаж станции проведёт совместный ужин.

На мероприятии будут присутствовать астронавты из РФ и США, отметил он в эфире «Роскосмос ТВ».

Сегодня вечером у нас будет совместный ужин. Правда, не очень длинный, потому что у нас идёт подготовка к спуску, — добавил Скрипочка.

Он добавил, что космонавты уже поздравили друг друга. Праздник в этом году участники экспедиций встречают «ударным трудом», так как суббота и воскресенье у них рабочие.

Ранее президент Путин, поздравляя экипаж МКС с наступающим Днём космонавтики, заверил в поддержке пилотируемой космонавтики российскими властями и выразил надежду на развитие космической активности совместно с иностранными партнёрами.