Дегтярёв сохранил возможность полететь в космос в качестве испытателя

https://static.news.ru/photo/2988fe00-cf8e-11ea-9388-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская компания «КосмоКурс», оператор суборбитальных полётов, сохранила за врио губернатора Хабаровского края возможность отправиться в космос для испытаний техники.

О том, что он намерен отправиться в полёт в качестве испытателя техники, Дегтярёв заявил в 2016 году, будучи депутатом Госдумы от партии ЛДПР. Компания не против того, чтобы чиновник отправился в полёт.

Дегтярёв вызвался в качестве испытателя на полёты, когда испытателям уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полёты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев ‹...› Смелый он человек. — цитирует РИА Новости гендиректора компании Павла Пушкина.

Уточняется, что полёт может состояться не ранее 2025 года. Компания получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность, она создана для разработки космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полётов. Кроме того, в планах компании — создание космодрома под Нижним Новгородом. Компания ведёт работу над одноступенчатой возвращаемой ракетой и космическим кораблём на семь мест, первый полёт на высоту 200 км должен состояться в 2025 году. Планируется, что он продлится 15 минут, из которых 5 минут туристы будут находиться в состоянии невесомости. Билеты на корабль будут продаваться по $200-250 тысяч, в год планируется проводить до 115 пусков и перевозить до 700 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.