Авария ракеты Vega могла произойти из-за отказа украинского двигателя

https://static.news.ru/photo/663c31ea-28a4-11eb-9524-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Случившееся с европейской ракетой-носителем Vega может быть связано с отказом двигателя украинского производства.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, четвёртая ступень оборудована двигателем РД-843.

Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega, — отметил он в комментарии для РИА Новости.

Ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая 17 ноября с космодрома в Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории, не завершив миссию. О сбое стало известно на девятой минуте полёта. После этого полёт был прекращён.

Для Vega это уже второй неудачный старт, первый случился в июле 2019 года. Всего с 2012 года ракету запускали 17 раз.

Ранее NEWS.ru писал, что прибывшие на американском корабле Crew Dragon астронавты перешли на борт Международной космической станции. Он пристыковался к МКС автоматически 17 ноября в 07:00 мск.