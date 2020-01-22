https://static.news.ru/photo/8c4c5dbc-3d25-11ea-aa86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Команда учёных с помощью рентгеновской обсерватории Европейского космического агентства составила карту ближайшего к объекту региона.

Астрономы нанесли на карту контуры сверхмассивного вихря в галактике IRAS 13224-3809, найденной в созвездии Центавра на расстоянии около одного миллиарда световых лет от Земли. Работу коллаборации исследователей опубликовал журнал Nature astronomy.

Исследователям помогло наблюдение за аккрецирующей черной дырой, которое проводилось с помощью обсерватории. Но для этого им пришлось ждать, пока чёрная дыра «съест» какой-либо материал. Именно в этот момент учёным мельком удастся увидеть происходящее.

Именно так работает аккреция. Когда космическая материя притягивается к чёрной дыре, она разгоняется до таких сильных скоростей, что спиральный материал нагревается, достигая температуры в миллионы градусов и излучать свет в рентгеновском диапазоне.

Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры. Астрономы сравнивают этот процесс с эхом, рассказал один из авторов исследования Уильям Элстон из Кембриджского университета.

С помощью этого способа мы можем наблюдать, как эхо-сигналы рентгеновского излучения распространяются в окрестностях черной дыры, чтобы наметить геометрию области и состояние скопления вещества, прежде чем оно исчезнет в сингулярности. Это немного похоже на космическое эхо-местоположение, — пояснил Элстон.

Авторы работы пояснили, что спирально проникающий в чёрную дыру материал образует аккреционный диск. Над ним находится область электронов высокой энергии с температурой в миллиарды градусов — это называют короной чёрной дыры. При этом наблюдения со спутника XMM-Newton показали, что корона за несколько дней может сильно изменять свои размеры. Результаты работы астрономов позволили не только составить уникальную картину окрестностей объекта, но и точно измерить свойства чёрной дыры.

Выяснилось, что сверхмассивная черная дыра IRAS 13224–3809 имеет массу около 1,9 млн раз больше массы Солнца. Оказалось, что это меньше половины массы Стрельца А, черной дыры в центре Млечного пути.

Учёные делают открытия не только в космосе, но и на Земле. Как оказалось, магнитное поле нашей планеты почти на миллиард лет старше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа исследователей из США, Японии и Канады, писал NEWS.ru.