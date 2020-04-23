Астероид размером с гору летит в сторону Земли

Астероид, чьи размеры составляют от 1,8 до 4,1 км, приближается к Земле со скоростью 8,7 км/с. Ближе всего к планете он будет 29 апреля.
По своим размерам небесное тело, получившее название 1998 OR2, превышает Уральские горы и совсем немного уступает по высоте Эльбрусу. Астрономы исключают его столкновение с Землёй. Согласно их расчётам, астероид пролетит мимо на расстоянии 6,2 млн км. В следующий раз он приблизится к Земле только через 11 лет.
В NASA планируют нанести кинетический удар по космическому телу с целью изменения траектории его полёта. Мероприятие станет тренировкой системы для защиты планеты от астероидов, которые будут представлять для неё реальную угрозу,
Ранее NEWS.ru писал, что 1998 OR2 можно будет рассмотреть в бинокль. Он будет виден как слабая светящаяся точка, движущаяся по ночному небу.
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