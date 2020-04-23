Астероид размером с гору летит в сторону Земли

https://static.news.ru/photo/be0d2704-8560-11ea-94d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Астероид, чьи размеры составляют от 1,8 до 4,1 км, приближается к Земле со скоростью 8,7 км/с. Ближе всего к планете он будет 29 апреля.

По своим размерам небесное тело, получившее название 1998 OR2, превышает Уральские горы и совсем немного уступает по высоте Эльбрусу. Астрономы исключают его столкновение с Землёй. Согласно их расчётам, астероид пролетит мимо на расстоянии 6,2 млн км. В следующий раз он приблизится к Земле только через 11 лет.

В NASA планируют нанести кинетический удар по космическому телу с целью изменения траектории его полёта. Мероприятие станет тренировкой системы для защиты планеты от астероидов, которые будут представлять для неё реальную угрозу, сообщают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что 1998 OR2 можно будет рассмотреть в бинокль. Он будет виден как слабая светящаяся точка, движущаяся по ночному небу.