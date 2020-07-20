Зять экс-президента Грузии задержан за хранение оружия

https://static.news.ru/photo/01b75ae2-c9f9-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Георгий Маргвелашвили Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стало известно о задержании зятя бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Миндия Гогочури обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — драка и незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия.

Как сообщает РИА Новости, Гогочури накануне устроил потасовку в курортном посёлке Шекветили у побережья Чёрного моря. Он вступил в перепалку с посетителем отеля «Параграф», в ходе которой он держал в руках оружие, однако не стрелял из него. Сообщается, что в результате инцидента пострадал один человек, полиция задержала Гогочури на месте.



МВД Грузии подтвердило информацию о задержании Гогочури, но пока не обнародовало детали инцидента.

Гогочури несколько раз оказывался в центре скандалов. В январе 2017 года он был ранен в Тбилиси из огнестрельного оружия. Ещё одно ранение он получил в ходе потасовки в июле 2018 года, писал NEWS.ru.