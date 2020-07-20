Зять экс-президента Грузии задержан за хранение оружия

Стало известно о задержании зятя бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Миндия Гогочури обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Грузии — драка и незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия.
Как
МВД Грузии подтвердило информацию о задержании Гогочури, но пока не обнародовало детали инцидента.
Гогочури несколько раз оказывался в центре скандалов. В январе 2017 года он был ранен в Тбилиси из огнестрельного оружия. Ещё одно ранение он получил в ходе потасовки в июле 2018 года, писал NEWS.ru.
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