Зону отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году посетило рекордное количество туристов. Стремительный рост числа посещений начался с марта.
За восемь месяцев 2019 года в зоне официально побывало 74671 человек, говорится в сообщении, опубликованном на
Госагентство собирается организовать в зоне отчуждения водные и воздушные туристические маршруты, однако работы в этом направлении начнутся только после обустройства контрольно-пропускных пунктов.
Ранее News.ru сообщал о задержании украинскими полицейскими гражданина США, незаконно проникшего на территорию зоны отчуждения ЧАЭС. Власти Украины намерены выдворить «сталкера» из страны.