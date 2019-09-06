https://static.news.ru/photo/38a919b0-d0b6-11e9-afae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зону отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году посетило рекордное количество туристов. Стремительный рост числа посещений начался с марта.

За восемь месяцев 2019 года в зоне официально побывало 74671 человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Только за август территорию посетило 14416 туристов. С начала 2019 года количество визитов увеличилось почти в пять раз — в январе-феврале к ЧАЭС добралось менее трёх тысяч человек.

Госагентство собирается организовать в зоне отчуждения водные и воздушные туристические маршруты, однако работы в этом направлении начнутся только после обустройства контрольно-пропускных пунктов.

Ранее News.ru сообщал о задержании украинскими полицейскими гражданина США, незаконно проникшего на территорию зоны отчуждения ЧАЭС. Власти Украины намерены выдворить «сталкера» из страны.