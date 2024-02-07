Жители Баку рассказали, почему отдали свой голос за Алиева Избиратели из Баку назвали Алиева героем Азербайджана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Избирательный участок в Баку

Жители Баку массово посещают избирательные участки, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов на внеочередных выборах президента Азербайджана. В беседе с корреспондентом NEWS.ru многие избиратели признались, что они проголосовали за Ильхама Алиева. Они отмечают, что он выполнил все данные им обещания и вернул земли Карабаха в состав государства.

Я горжусь тем, что живу в этот исторический момент. И я очень благодарна нашему нынешнему президенту Ильхаму Алиеву за то, что он дал нам возможность пережить это счастье, — рассказала жительница Баку Амила Кенгерлинская.

Избиратели подчеркивают, что они считают участие в голосовании своим долгом. Объясняя свое решение проголосовать за Алиева, они отметили, что его можно назвать героем Азербайджана и другого президента они не хотят.

Я голосовала за Ильхама Алиева, потому что он наш герой, он смог вернуть наши земли. Он выполнил все свои задачи. Мы любим своего президента, — рассказала местная жительница Нармина.

Голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана стартовало в 08:00 по местному времени. Оно проводится более чем на 6,5 тысячи избирательных участках в 125 избирательных округах. Участие в выборах принимают семь кандидатов. Согласно статистике, в Азербайджане насчитывается около 6,4 млн граждан, обладающих правом голоса.