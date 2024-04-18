Житель Белоруссии собирался устроить теракт в обмен на гражданство Украины Житель Белоруссии задержан за подготовку диверсии на железной дороге

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Правоохранительные органы Белоруссии задержали жителя Минской области, который, по версии следствия, готовился совершить диверсию по указаниям украинской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК республики. Уточняется, что в обмен на это мужчине обещали украинское гражданство и помощь в вступлении в ряды Вооруженных сил Украины.

По информации силовиков, мужчина уже пытался покинуть территорию страны — в марте 2023 года его задержали пограничники. Далее, как считает следствие, он обратился в украинское посольство с просьбой дать ему возможность стать добровольцем ВСУ. Белорусу было отказано в этом, поскольку у него не было гражданства Украины, а вскоре после этого с ним связался неизвестный.

Собеседник сообщил ему о готовности организовать выезд, однако поинтересовался у потенциального наемника, готов ли он совершить диверсию в Беларуси ради будущей родины. Подозреваемый предложил в качестве платы за гражданство подрыв железнодорожных путей, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что в Саранске задержали двух 19-летних жителей города, которые планировали присоединиться к украинской армии. По данным УФСБ Мордовии, задержанные также снимали на фото и видео стратегические объекты в регионе.